انت الأن تتابع خبر اتفرج .. اشرف حكيمي يثير تفاعل المواقع وهو يتبرع بالدماء لجرحى زلزال المغرب!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشر نجم المنتخب ​المغرب​ي ونادي ​باريس سان جيرمان​ أشرف حكيمي صورةً له على منصة تويتر يظهر بها وهو يقوم بالتبرع بالدماء، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الأمس.



ونشر حكيمي الصورة له يجلس على سرير المستشفى وهو يتبرع بالدماء من أجل مساعدة الجرحى الذين سقطوا في الزلزال مع تغريدة:"التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح،مساعدتكم ضرورية.



ولقي الزلزال في المغرب تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل أندية كرة القدم واللاعبين حول العالم، دعماً للمتضررين.



فدعى حكيمي إلى التبرع بالدم من أجل مساعدة ضحايا فاجعة زلزال الحوز والذي بلغة قوته 7 درجات على سلم ريشتر.



ونشر العديد من نجوم المنتخب، أمثال حكيم زياش، نايف أكرد، سفيان أمرابط، اسماعيل صابيري، أمين حارث، وطارق تيسودالي، تدوينات عبر تقنية “الحالة"، للتضامن مع ضحايا الزلزال.