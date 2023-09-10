انت الأن تتابع خبر بعدما تنبأت بزلزال المغرب.. ليلى عبد اللطيف تضرب من جديد وتتوقع حدوث زلازل مدمرة في هذه الدول العربية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقد عاد اسم العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف ليتصدر محركات البحث مرة أخرى بعد الزلزال المدمر الذي توقعت حدوثه في المغرب في وقت سابق.

ظهرت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني سابق حيث تحدثت عن توقعاتها للوطن العربي في عام 2023، وفي مقطع فيديو ظهرت وهي تقول: "سيشعر جميع سكان المغرب بالهزة الأرضية".

وأضافت: "سيحدث زلزال في المغرب يسبب حالة من الهلع والخوف وبعض الأضرار الطفيفة".

وفي توقعاتها الجديدة، توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث كوارث في شهري أغسطس وسبتمبر وحروب مدمرة خلال الأشهر القادمة الأربعة أو الخمسة.

حذرت من المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، وأشارت إلى أن لبنان ومصر سيشعران بها أيضًا، وتوقعت أن يضرب تسونامي دولة عربية ويسبب دمارًا كبيرًا.

وتنبأت بوقوع أحداث مؤسفة في العديد من الدول العربية والأجنبية حول العالم، وأشارت إلى أن العالم سيشهد عملية اغتيال على أرض أحد المطارات، وستكون إحدى الشخصيات الشهيرة ضحية هذا الاغتيال وفقًا لزعمها.