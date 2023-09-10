العالم اليوم - أداء صلاة الغائب بمساجد المغرب على ضحايا الزلزال المدمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 05:23 مساءً - أدى المغاربة في شتى أرجاء المملكة صلاة الغائب، الأحد، ترحما على ضحايا الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص، بحسب أحدث الأرقام الرسمية.

وأدى المصلون صلاة الغائب في مساجد المغرب بعد صلاة الظهر.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لأداء صلاة الغائب في مناطق متعددة في المغرب مثل الرباط وطنجة وأسفي وغيرها.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد أعلنت، مساء السبت، أنه ستقام بجميع مساجد المغرب صلاة الغائب، تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وكانت صلاة الغائب ضمن مجموعات إجراءات أصدرها الملك المغربي، بما في ذلك إعلان الحداد الوطني 3 أيام وتسريع عمليات الإنقاذ إثر الزلزال الأقسى في تاريخ البلاد منذ 60 عاما.