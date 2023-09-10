العالم اليوم - أميركا وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 07:18 مساءً - وقعت الولايات المتحدة وفيتنام، شراكة واسعة في مجال أشباه الموصلات، بحسب بيان صدر الأحد على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لهذا البلد.

وأورد البيان أن الهدف هو "تطوير" قدرات فيتنام على هذا الصعيد "لصالح الصناعة الأميركية"، مشيدا بـ"قدرة (هذا البلد في جنوب شرق آسيا) على أداء دور أساسي في تأمين سلاسل توريد متينة لأشباه الموصلات".

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