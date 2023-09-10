ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغربأعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 2122 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين 2421 شخصا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب مساء الجمعة الماضي خلّف دمارا واسعا في بلدات وقرى بالمملكة، وظهرت مشاهد الركام والتشققات في المنازل والشوارع حيث تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين محتملين.

وقال مرصد الزلازل الأورومتوسطي إنه سجّل اليوم الأحد هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومترا جنوب غرب مراكش.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، ولا سيما المناطق الجبلية والنائية.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن معظم الضحايا قضوا في المناطق الجبلية، خصوصا أن الزلزال ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير.

وتصعّب طبيعة المناطق عمل فرق الإنقاذ بسبب الوعورة وبعد المسافات وصعوبة إيصال المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.

وأعلن الديوان الملكي المغربي ﺣدادا وطنيا لمدة ﺛﻼﺛﺔ أيام وﺗنكيس اﻷﻋﻼم ﻓوق اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟرسمية.