العالم اليوم - ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب.. وإقليم الحوز حصيلته ثقيلة

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب.. وإقليم الحوز حصيلته ثقيلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 08:15 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، ليل الجمعة السبت.

وذكرت الداخلية المغربية في بيان: "بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421".

وتفصيلا، ذكرت الوزارة توزيع الوفيات حسب الأقاليم المغربية:

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم: ورززات، أزيلال، أغادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية، تنغير.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات ليل السبت الأحد أشارت إلى تسجيل 2012 قتيلا و2059 مصابا.

وهذا يعني أن الحصيلة ارتفعت 100 ضحية خلال الساعات الأخيرة، أما المصابون فقد زاد عددهم بـ400 شخص.

الحصيلة ترتفع بوتيرة سريعة