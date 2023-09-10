العالم اليوم - اشتباكات عين الحلوة.. إصابة جنود لبنانيين بقذيفة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 09:22 مساءً - أكد مصدر خاص لـ"دوت الخليج"، الأحد، إصابة 6 عسكريين من الجيش اللبناني، إثر إطلاق قذيفة من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الذي تجددت فيه الاشتباكات أخيرا.

وأضاف المصدر أن حالة أحد الجنود خطيرة.

وقال إن الجنود أصيبوا إثر تعرض أحد الحواجز المحيطة بمخيم عين الحلوة لقذيفة أطلقت من داخله.

تجدد الاشتباكات

وكانت الاشتباكات تجددت في مخيم عين الحلوة، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، السبت، بين حركة فتح وجماعات متشددة، مما أدى إلى سقوط قتلى.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن 4 أشخاص بينهم مدني قتلوا في اشتباكات السبت.

وعادت الاشتباكات إلى المخيم الخميس بعد أسابيع من الهدوء.

وساد هدوء نسبي الجمعة، لكن الاشتباكات تجددت مرة أخرى السبت.

وفي أواخر يوليو الماضي، اندلعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت حينها عن سقوط 13 شخصا.

فرار العائلات

وفرت عشرات العائلات من المخيم على إثر الاشتباكات الدامية.

وأظهرت صور نصب خيم خارج المخيم من أجل إيواء النازحين.

وقال مسؤول وحدة الكوارث في بلدية صيدا مصطفى حجازي إنه بالتنسيق بين البلدية والصليب الأحمر جرى العمل على نصب العديد من الخيم لاستيعاب نحو 250 شخصا نزحوا من المخيم.