العالم اليوم - باللغة العربية.. رئيس برشلونة يوجه رسالة للمغاربة

انتم الان تتابعون خبر باللغة العربية.. رئيس برشلونة يوجه رسالة للمغاربة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - وجه رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الأحد، رسالة تضامن مع الشعب المغربي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، ليل الجمعة السبت.

ونشر خوان لابورتا مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا) يتحدث فيه عن زلزال المغرب.

وقال لابورتا باللغة العربية موجها حديثه إلى الشعب المغربي: "نحن معكم. ديما مغرب".

وحصد الفيديو أكثر من 1.3 مليون مشاهدة خلال عدة ساعات، كما أعاد نشره أكثر من 2500 مغرد وأبدى أكثر من 23 ألفا إعجابهم فيه.

وينضم لابورتا إلى العديد من نجوم الرياضة الذين أعربوا عن تضامنهم مع المغاربة إثر كارثة الزلزال.

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