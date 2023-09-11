العالم اليوم - جسر جوي سعودي لتقديم المساعدات لمتضرري الزلزال في المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 01:19 صباحاً - وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، أنه سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال.

وأوضح أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص العاهل السعودي وولي العهد على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية.