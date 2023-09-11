العالم اليوم - أربعة قتلى في حادث قطار بإسبانيا

انتم الان تتابعون خبر أربعة قتلى في حادث قطار بإسبانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 01:19 صباحاً - قالت خدمات الطوارئ إن أربعة على الأقل لقوا حتفهم عندما صدمهم قطار قرب برشلونة وهم يحاولون عبور قضبان السكك الحديدية.

وذكرت الشركة الحكومية المشغلة للسكك الحديدية أن الحادث وقع في الساعة 8.22 مساء بالتوقيت المحلي في مونتميلو قرب برشلونة عندما عبر سبعة القضبان في موقع ممنوع.

وقالت خدمات الطوارئ إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مكان حادث القطار ولفظ رابع أنفاسه الأخيرة في المستشفى في وقت لاحق بعد توقف القلب والجهاز التنفسي.