دوت الخليج -

هزات أرضية تضرب مدن عراقية

ضربت هزات أرضية فجر الاثنين بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد. هزات أرضية تضرب مدن عراقيةضربت هزات أرضية فجر الاثنين بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد. وأفادت وكالة "شفق نيوز" بأن هزتان أرضيتان ضربتا فجر يوم الاثنين محافظة دهوك في إقليم كردستان، ومدينة كركوك من دون معرفة حجم الأضرار. وبحسب المراصد الزلزالية، فقط بلغت شدة الهزة في دهوك 4.6 على مقياس ريختر، وفي كركوك 4.7 درجات. هذا، ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي بيان بشأن الهزات الأرضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزات أرضية تضرب مدن عراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.