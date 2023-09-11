العالم اليوم - زلزال المغرب.. تضامن عربي ودولي وعالمي لتقديم المساعدات

انتم الان تتابعون خبر زلزال المغرب.. تضامن عربي ودولي وعالمي لتقديم المساعدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 03:22 صباحاً - الإمارات:

وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة وتقديم مختلف أشكال الدعم".

السعودية

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي.

الكويت

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح أمر الحكومة بتجهيز كافة المستلزمات الإغاثية اللازمة للمغرب.

وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميماً إلى جميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي زلزال المملكة المغربية على وجه السرعة.

سلطنة عمان

قالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أمر بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة إلى المغرب.

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب المغرب.

كما أعلنت "قطر الخيرية" تخصيص 5 ملايين ريال قطري (1.3 مليون دولار) لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب.

وخصص الهلال الأحمر القطري مليون ريال (274.6 ألف دولار) كاستجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الضرورية من خيام وبطانيات ومواد غذائية وصحية.

قال متحدث باسم جهاز الحماية المدنية في تونس الأحد إن تونس شكلت فريقا لإرساله للمغرب وإنها تنتظر الحصول على إذن من السلطات المغربية من أجل دعم جهود البحث والإنقاذ هناك.

وقال مسؤولون بوزارة الداخلية في وقت سابق إن الفريق وصل بالفعل إلى المغرب. ويضم الفريق نحو 50 مسعفا وفردا من وحدة متخصصة وكلاب بحث فضلا عن أجهزة متطورة لرصد الحرارة وطائرة مسيرة لرصد الضحايا تحت الأنقاض ومستشفى ميداني.

الجزائر

قالت الجزائر إنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان السبت أنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وعرض كل إمكانياتها المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي، في حال طلب المغرب ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الأحد إن الجزائر أعدت فرق طوارئ وطبية إلى جانب المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى المغرب في حالة موافقة الرباط.

تركيا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) السبت إن 265 موظف إغاثة من الهيئة والهلال الأحمر التركي ومنظمات غير حكومية تركية أخرى على استعداد للسفر إلى منطقة الزلزال في حالة طلب المغرب المساعدة الدولية. وأضافت أن تركيا مستعدة لإرسال ألف خيمة إلى المناطق المتضررة. ولم يغادر الفريق البلاد حتى الأحد.

إسرائيل

قالت خدمة نجمة داود الحمراء الطبية السبت إن رئيسها اتصل برئيس الهلال الأحمر المغربي لعرض المساعدة.

وأضافت في بيان "يستعد ممثلو نجمة داود الحمراء للمغادرة في وقت لاحق. وسيتعاونون مع وفدين من وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي".

إسبانيا

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس إن وحدة بحث وإنقاذ عسكرية إسبانية تضم 56 عسكريا وأربعة كلاب بوليسية وصلت إلى المغرب الأحد.

وستعمل الوحدة التابعة لوحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية على بعد 100 كيلومتر تقريبا جنوبي مراكش. وأضافت روبليس إن فريقا ثانيا من 30 فردا وأربعة كلاب في طريقه إلى المغرب.

كان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد ذكر في وقت سابق الأحد أن بلاده تلقت طلبا رسميا من نظيره المغربي للمساعدة.

الولايات المتحدة

أرسلت الولايات المتحدة فريقا صغيرا من خبراء مكافحة الكوارث إلى المغرب لتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الإنسانية غير الملباة والعمل مع الحكومة المغربية على تحديد دعم إضافي. وقال مسؤول أميركي إن الفريق وصل إلى المغرب الأحد.

بريطانيا

قالت بريطانيا إنها أرسلت 60 متخصصا في البحث والإنقاذ وأربعة كلاب الأحد، فضلا عن فريق تقييم طبي مكون من أربعة أفراد.

فرنسا

قالت فرنسا الأحد إنها مستعدة لمساعدة المغرب لكن الحكومة المغربية لم تطلب منها ذلك حتى الآن.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي "السلطات المغربية تعرف بالضبط ما يمكن تقديمه وطبيعة (ما يمكن تقديمه) وتوقيته... نحن في خدمتها. لقد جهزنا كل ما في وسعنا... في اللحظة التي يطلبون فيها هذه المساعدات، سنرسلها".

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا منفصلا قالت فيه إنها أنشأت صندوق مساهمات حكوميا محليا لدعم جهود التضامن مع المغرب. وأضافت أنه جرى التعهد بتقديم نحو مليوني يورو (2.14 مليون دولار) حتى هذه اللحظة.

واتصلت عدة شركات فرنسية بالوزارة لتعبر عن عزمها المساهمة في جهود الدعم.

قالت مجموعة أورنج للاتصالات أمس السبت إنها ستوفر لعملائها إمكانية إجراء مكالمات مجانية وإرسال رسائل نصية قصيرة مجانا إلى المغرب حتى 16 سبتمبر أيلول. كما أعلنت وحداتها في بلجيكا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا توفير اتصالات مجانية مع المغرب لمدة أسبوع.

سويسرا

عرضت سويسرا توفير ملاجئ مؤقتة ومعدات لمعالجة المياه وتوزيعها ومرافق صرف صحي ومستلزمات نظافة. وسيقوم خبراء من هيئة المساعدات الإنسانية السويسرية بتسليم هذه المعدات.

بلجيكا

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية السبت تفعيل خدمة تنسيق المساعدات الطارئة بالخارج للاستجابة لطلبات المساعدة التي ستقدمها للسلطات المغربية (المستشفيات الميدانية والمتنقلة المزودة بمعدات الاستجابة للطوارئ والفرق الطبية).

وذكرت منطقة فلاندرز الأكثر اكتظاظا في بلجيكا، حيث تعيش جالية مغربية كبيرة، أنها ستخصص مساعدات طارئة بقيمة 200 ألف يورو من خلال الصليب الأحمر. وتعهدت منطقة والونيا في جنوب البلاد بتقديم مساعدة فورية بقيمة 500 ألف يورو لضحايا الزلزال.

تايوان

قالت إدارة الإطفاء التايوانية السبت إنها وضعت فريقا يضم 120 من رجال الإنقاذ على أهبة الاستعداد للتوجه إلى المغرب ويمكنهم التحرك فور تلقيهم تعليمات من وزارة الخارجية التايوانية.