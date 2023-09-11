العالم اليوم - روسيا تعترض مسيّرتين أوكرانيتين فوق بيلغورود

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 06:22 صباحاً - أعلنت روسيا أنّها أسقطت طائرتين أوكرانيّتين بلا طيّار فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبّب ذلك في إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "أنظمة الدفاع الجوّي المُناوبة دمّرت طائرتين بلا طيّار فوق أراضي منطقة بيلغورود (الاثنين) نحو الساعة 01,20 بتوقيت موسكو (22,20 ت غ الأحد)".

من جهته قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إنّ "نظامنا الدفاعي عمل في منطقة ياكوفليفسكي الحضريّة: أسقِطت طائرتان بلا طيّار. لا يوجد ضحايا"، مضيفا أن الحطام سقط على طريق قرب مبنى سكني.

تقع منطقة بيلغورود في غرب روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.