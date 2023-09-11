العالم اليوم - شراكة بين "أمانات" ومدى الدولية للتعاون بمشاريع في السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 10:19 صباحاً - وقعت شركة "أمانات القابضة" الإماراتية على اتفاق شراكة مع شركة "مدى الدولية القابضة" السعودية، بهدف التعاون في مشاريع بين القطاعين العام والخاص تابعة لوزارة الصحة في السعودية.

ويركز اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه، الاثنين، على التعاون بين الشركتين في قطاع الرعاية وإعادة التأهيل على المدى الطويل في السعودية.

وبحسب بيان الشركة، ستساهم الشراكة بين الشركتين في توفير الرعاية لحالات ما بعد الإصابات الحادة بسعة 900 سرير في الرياض والدمام.

ومن المتوقع أن تساهم الشراكة في تحقيق هدف "أمانات القابضة" المتمثل في توفير 1000 سرير.

وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة "أمانات القابضة" إن "الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في العمل على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية وإعادة التأهيل طويل الأمد في المملكة العربية السعودية"، بحسب بيان الشركة.

وكانت أرباح شركة "أمانات القابضة" الصافية قد ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 96.4 مليون درهم (نحو 26.3 مليون دولار).

فيما شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 44 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 369.4 مليون درهم، مدفوعةً بالنمو عبر كل من محفظتي الرعاية الصحية والتعليم.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 53 بالمئة على أساس سنوي إلى 151.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، وبلغت الأرصدة النقدية 518.4 مليون درهم في نهاية الفترة مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة، بحسب بيان الشركة.