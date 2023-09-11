العالم اليوم - زلزال المغرب.. الصين وفرنسا تعلنان تقديم مساعدات مالية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 11:16 صباحاً - أعلنت فرنسا والصين، الإثنين، تقديم مساعدات مالية للمغرب، للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال المدمر، الذي هز البلاد مساء الجمعة.
خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية
- أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الإثنين، تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المشاركة حاليا في عمليات الإغاثة في المغرب بعد الزلزال.
- قالت كولونا لشبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية إن "المغرب بلد ذو سيادة ويعود له أن ينظم عمليات الإغاثة".
- وأشارت إلى أن الرباط لم "ترفض أي مساعدة" ولا سيما من جانب باريس.
200 ألف دولار من الصين
- ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستمنح الهلال الأحمر المغربي 200 ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة.
- أفادت صحيفة "تشاينا ديلي" بأن الصليب الأحمر الصيني قال إن التبرعات ستستخدم لمساعدة المغرب في تنفيذ أعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.
- كما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، قائلا في رسالته إنه شعر بالصدمة عندما علم بوقوع الزلزال العنيف الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
- أشارت محطة "سي.جي.تي.إن" التليفزيونية التي تديرها الدولة بالصين إلى أن عاملين صينيين في القطاع الطبي بالمغرب يقدمون المساعدة للضحايا بشكل فعال، بما في ذلك خلال الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال.
سباق مع الزمن
- يسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمرت منازلهم.
- أعلن المغرب، مساء الأحد، أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.
- أسفر الزلزال حتى الآن عن 2122 قتيلا و2421 جريحا، وفقا لأحدث حصيلة للضحايا نشرتها وزارة الداخلية الأحد.
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