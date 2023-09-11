العالم اليوم - زلزال المغرب.. الصين وفرنسا تعلنان تقديم مساعدات مالية

انتم الان تتابعون خبر زلزال المغرب.. الصين وفرنسا تعلنان تقديم مساعدات مالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 11:16 صباحاً - أعلنت فرنسا والصين، الإثنين، تقديم مساعدات مالية للمغرب، للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال المدمر، الذي هز البلاد مساء الجمعة.