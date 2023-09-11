العالم اليوم - وسط ترقب لبيانات التضخم بأميركا.. أسهم أوروبا باللون الأخضر

انتم الان تتابعون خبر وسط ترقب لبيانات التضخم بأميركا.. أسهم أوروبا باللون الأخضر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 11:16 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة فضلا عن قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على مزيد من الدلالات على مسار أسعار الفائدة العالمية.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط واحدا بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء، وكذلك على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وكان مؤشر قطاع التعدين أكبر الرابحين اليوم مرتفعا بنسبة 2.2 بالمئة مع صعود أسعار المعادن وسط توقعات بتحسن الطلب من الصين.

وصعد سهم شركة "كوفيسترو" الألمانية بنسبة 3.1 بالمئة بعد أن قالت شركة الكيماويات في وقت متأخر يوم الجمعة إنها دخلت في مناقشات مفتوحة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك حول خطة استحواذ.