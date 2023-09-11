العالم اليوم - صفقة بين أميركا وفيتنام لشراء طائرات بوينغ بـ7.8 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 11:16 صباحاً - عقدت الخطوط الجوية الفيتنامية، الإثنين، صفقة بقيمة 7,8 مليار دولار مع شركة بوينغ، وذلك تزامنا مع زيارة يقوم بها الرئيس جو بايدن الى هانوي.

وأثنى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الفيتنامي، فام مين شين، بعد اجتماع في هانوي على "صفقة تاريخية" بين بوينغ وشركة "فيتنام إيرلاينز".

وأكدت الرئاسة الأميركية في بيان، أن هذه الصفقة "ستدعم أكثر من 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة".

وقال بايدن خلال ندوة جمعته مع مدراء شركات أميركية وفيتنامية كبرى بما فيها شركتا الطيران، إن فيتنام إيرلاينز ستشتري خمسين طائرة بوينغ 737 بموجب العقد.

وتملك شركة الطيران الفيتنامية حاليا، أسطولا من مئة طائرة بينها 15 طائرة بوينغ من طراز "787 دريملاينر".

وأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن طائرات بوينغ الجديدة، ستحلّ محل طائرات عمرها أكثر من عشر سنوات.

وعرف قطاع الطيران في فيتنام ازدهارا في السنوات الأخيرة مع تنامي الطبقة الوسطى وإقبالها المتزايد على السفر.

وخلال الزيارة، وقعت الولايات المتحدة وفيتنام، الأحد، شراكة واسعة في مجال أشباه الموصلات.

وأورد بيان أن الهدف هو "تطوير" قدرات فيتنام على هذا الصعيد "لصالح الصناعة الأميركية"، مشيدا بـ"قدرة (هذا البلد في جنوب شرق آسيا) على أداء دور أساسي في تأمين سلاسل توريد متينة لأشباه الموصلات".

وتربط الولايات المتحدة وفيتنام، وهي مركز صناعي، علاقات تجارية وثيقة بشكل متزايد.

وتعتبر واشنطن هانوي شريكاً مهماً وتسعى إلى إنشاء قنوات صناعية عالمية أقل اعتمادا على الصين.