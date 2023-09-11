العالم اليوم - بعد الزلزال المدمر.. تضامن كبير لنجوم كرة القدم مع المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - عبّر نجوم كرة القدم من مختلف أنحاء العالم عن حزنهم وتضامنهم مع المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي هزّ البلاد وخلف مقتل أكثر من ألفي شخص حتى الآن.

وخلف الزلزال أكبر عدد من الضحايا في المغرب خلال أكثر من ستة عقود، إذ تجاوز عدد القتلى، في الحصيلة المؤقتة، 2100 شخص، جراء الكارثة التي دمرت قرى في جبال الأطلس. نجوم كرة القدم يتضامنون مع المغرب قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب.. أرسل حبي وصلاواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية".

كما ذكر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: "أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، وكل القوة للجرحى والمتضررين من الكارثة الفظيعة". عبّر قائد ريال مدريد والمنتخب، الكرواتي لوكا مودريتش، عن تضامنه مع المغرب، حيث قال: "نحن معكم.. المغرب"

قال النجم البرازيلي رودريغو: "أعرب عن تضامني مع الشعب المغربي الذي يعاني من العواقب القاسية للزلزال".

قدم نجم الأهلي السعودي الجزائري رياض محرز العزاء في ضحايا زلزال المغرب، وكتب عبر حسابه في موقع إكس: تعازي لضحايا زلزال المغرب الليلة. الشجاعة للعائلات والأحباء. رحمهم الله.

نشر مهاجم ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه على منصة إكس، صورة للعلم المغربي، وأرفقها بدعاء: اللهم احفظ المغرب وشعبه.

شارك النجم الإسباني أندريس إنييستا، مع متابعيه على حسابه الشخصي في إنستغرام، صورة للعلم المغربي وعليها شعار الحداد، وكتب: "الكثير من القوة للمغرب".

قدم نجم باريس سان جرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، تعازيه للشعب المغربي، مضيفا "نمر بوقت عصيب وقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".

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