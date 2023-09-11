العالم اليوم - بطالة تركيا تنخفض لـ9.4% والحساب الجاري يتحول لعجز من فائض

انتم الان تتابعون خبر بطالة تركيا تنخفض لـ9.4% والحساب الجاري يتحول لعجز من فائض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 01:23 مساءً - انخفض معدل البطالة في تركيا، بنسبة 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.4 بالمئة في يوليو، في حين انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.5 نقطة إلى 22.7 بالمئة، حسب بيانات رسمية أعلنت الإثنين.

وانخفض معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ أوائل عام 2021، لكنه ارتفع قليلا في الأشهر الماضية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل مشاركة القوة العاملة في يوليو ارتفع إلى 53.4 بالمئة ​​من 53 بالمئة في الشهر السابق.

ومن جانب آخر، قال البنك المركزي التركي، الاثنين، إن فائض الحساب الجاري للبلاد تحول إلى عجز قدره 5.466 مليار دولار في يوليو.

ويفوق هذا الرقم توقعات رويترز بتسجيل عجز قدره 4.5 مليار دولار.

وكان الحساب الجاري للبلاد قد سجل فائضا قدره 651 مليون دولار في يونيو.

وفي عام 2022، بلغ عجز الحساب الجاري لتركيا 48.769 مليار دولار.