العالم اليوم - الجولة الخارجية الرابعة.. البرهان يزور إريتريا

انتم الان تتابعون خبر الجولة الخارجية الرابعة.. البرهان يزور إريتريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 01:23 مساءً - توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح يوم الاثنين، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الأريتيري أسياس أورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق قائد الجيش السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات أول أحمد إبراهيم مفضل.

رابع جولة خارجية