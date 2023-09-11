العالم اليوم - العاصفة دانيال.. ارتفاع عدد القتلى بمدن شرق ليبيا إلى 25

انتم الان تتابعون خبر العاصفة دانيال.. ارتفاع عدد القتلى بمدن شرق ليبيا إلى 25 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 01:23 مساءً - أفادت مصادر طبية بأن عدد ضحايا العاصفة القوية التي تضرب مدن شرق ليبيا، منذ أمس الأحد، إلى 25 قتيلا.

وقالت مصادر حكومية وشهود اليوم الاثنين إن العاصفة دانيال، القادمة من البحر المتوسط، اجتاحت شرق ليبيا وألحقت أضرارا بعدد من المنازل والطرق وأودى بحياة 25 شخصا.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يقفون على أسطح سياراتهم بينما يسعون للحصول على المساعدة بعدما تقطعت بهم السبل بسبب السيول التي اجتاحت مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة أمس الأحد واليوم الاثنين.

وقال مهندسان يعملان في مجال النفط لرويترز إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة قد قال أمس الأحد إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن

الشرقية.وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".