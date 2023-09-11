انت الان تتابع خبر بعد أن تنبأت بزلزال المغرب... ليلى عبداللطيف تحذركم بصوتها المبحوح ودموعها المتدفقة الجنون يسيطر على الأرض المصرية.. (كارثة دموية)!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد تحقق توقعاتها بزلزال المغرب الذي ضرب البلاد فجر السبت الماضي وخلف آلاف الضحايا.

وقالت ليلى عبد اللطيف في توقعات جديدة تخص الشارع المصري أن الأنظار ستتجه إلى نهر النيل في مصر بسبب وقوع حدث كبير وأضافت العرافة الشهيرة أن مصر ستشهد مفاجآت لم تشهدها منذ أيام الملك فاروق.

وأشارت إلى أن السيسي سيصدر مرسوم لزيادة الاجور والرواتب في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

وكان مقطع فيديو مصور للفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بكثافة على مواقع السوشيال ميديا، بعد تعرض المغرب لزلزال مدمر.

وظهرت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني سابق للحديث عن توقعاتها للوطن العربي للعام 2023 وجاء في مقطع فيديو لليلى تقول: "تتعرض المغرب لهزة أرضية سيشعر بها كل سكان المغرب".

يذكر أن الفلكية الشهيرة سبق وأن تبأت بزلزالي تركيا وسوريا المدمرين قبل الزلزال الأخير الذي ضرب المملكة المغربية.