العالم اليوم - زلزال المغرب.. وزارة الداخلية تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - أفادت وزارة الداخلية المغربية، صباح الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، الذي هز البلاد يوم الجمعة، إلى 2497 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية، في بلاغ: "في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة من يومه الإثنين 11 سبتمبر الجاري، عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية ارتفع إلى 2497 شخصا، وعدد الجرحى 2476".

وتتوزع هذه الحصيلة على 1452 وفاة بإقليم الحوز، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش.

وذكر المصدر أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزيلال وأكادير إداوتنان والدار البيضاء الكبرى واليوسفية وتنغير.

وشددت وزارة الداخلية على أن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

وبلغت آخر حصيلة أعلنتها السلطات المغربية، يوم أمس الأحد، 2122 قتيلا و2421 مصابا.