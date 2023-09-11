العالم اليوم - 1.8 مليار دولار.. فائض موازنة عُمان في 7 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 1.8 مليار دولار.. فائض موازنة عُمان في 7 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - كشفت بيانات وزارة المالية العمانية، تسجيل سلطنة عمان فائضاً مالياً قدره 702 مليون ريال (نحو 1.8 مليار دولار) في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وكانت السلطنة قد سجلت خلال ذات الفترة من العام الماضي فائضا بـ 1.02 مليار ريال (2.65 مليار دولار).

كما أظهرت بيانات الوزارة بلوغ متوسط إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى مليون و58 ألف برميل يومياً حتى نهاية يوليو، بمتوسط سعر 83 دولاراً للبرميل، ليبلغ صافي الإيرادات النفطية 3.7 مليار ريال، بانخفاض 3 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ حجم الإنفاق 6.48 مليار ريال، والإيرادات الإجمالية 7.18 مليار ريال، حتى يوليو من العام الجاري.

وفي منتصف العام الجاري، أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.

وقال الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما 4.3 بالمئة في 2022، كما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 بالمئة في 2023 ثم ينتعش إلى 2.7 بالمئة في 2024.

وأضاف الصندوق، أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة.