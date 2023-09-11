العالم اليوم - المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بسبب الضغوط على طلب المستهلكين نتيجة التضخم المرتفع بالمنطقة، فضلا عن توقعات بانزلاق اقتصاد ألمانيا إلى الركود خلال 2023.

وأظهرت توقعات المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة العملة الموحدة سينمو بنسبة 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، بأقل من توقعات سابقة عند 1.1 بالمئة.

كما توقعت المفوضية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 1.3 بالمئة خلال العام 2024، بعكس توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.6 بالمئة.

وذكرت المفوضية أن ضعف الطلب المحلي، والاستهلاك على وجه الخصوص، يظهر أن معدلات الارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية وزيادة التضخم سيكون له نتائج سلبية أكبر من التوقعات على اقتصاد منطقة اليورو.

وأوضحت أن التوقعات بتباطؤ النمو في المنطقة يأتي رغم تراجع أسعار الطاقة عالميا، وقوة سوق العمل، والتراجع القياسي في معدلات البطالة بسبب التوسع المستمر في التوظيف، وارتفاع الأجور.

ومن جهة أخرى، عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمستوى التضخم خلال العام الجاري بتخفيض طفيف، إلا أنها رفعت توقعاتها للتضخم في 2024.

وتوقعت أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمئة في العام الجاري، وأن يصعد بنسبة 2.9 بالمئة في 2024، مقابل توقعات سابقة للعامين 2023 و2024 عند 5.8 بالمئة و2.8 بالمئة على التوالي.

والتضخم خلال العامين الحالي والقادم أعلى من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انكماشا بنسبة 0.4- بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف بـ 0.2 بالمئة.