العالم اليوم - فرنسا: مستعدون لتقديم العون للمغرب بعد الزلزال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 04:24 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الاثنين، إن الأمر يعود إلى المغرب في طلب المساعدة الفرنسية للتعامل مع أسوأ زلزال شهدته خلال أكثر من 6 عقود وأكدت أن فرنسا مستعدة لتقديم العون إذا طلب منها هذا.

وقالت كولونا لتلفزيون (بي.اف.ام): "مستعدون لمساعدة المغرب. هذا قرار سيادي مغربي والقرار يعود لهم". وقالت كولونا إن باريس خصصت 5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لقناة فرنسا 2 في وقت سابق من الاثنين إن المغرب دولة "شقيقة" ولديها إمكانات للتعامل مع جهود الإغاثة منفردة. وكان أربعة مواطنين فرنسيين من بين قتلى الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2100. ولدى فرنسا أكثر من 51 ألفا يعيشون في المغرب بحسب بيانات وزارة الخارجية الفرنسية. ويشير مرصد الهجرة والديموجرافيا إلى أن هناك نحو 1.5 مليون مغربي يعيشون في فرنسا من بينهم 670 ألفا يحملون جنسية البلدين.

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