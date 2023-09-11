العالم اليوم - بعدما أوقع خسائر فادحة في ليبيا.. "دانيال" يزحف إلى مصر

انتم الان تتابعون خبر بعدما أوقع خسائر فادحة في ليبيا.. "دانيال" يزحف إلى مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 04:24 مساءً - يقترب إعصار دانيال المدمر من الوصول إلى مصر (سواحل البحر الأبيض المتوسط)، بعدما أوقع خسائر كبيرة في اليونان وليبيا خلال الأيام الأخيرة.

وحذرت السلطات المصرية من أخطار دخول العاصفة دانيال بعدما وصلت السواحل الليبية قادمة من اليونان، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن إعصار دانيال وصل السواحل الليبية قبل ساعات، وتسبب في هطول أمطار غزيرة، بالإضافة لعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار.

وتتوقع الأرصاد المصرية أن تشهد البلاد، الاثنين، نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال في أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة وتمتد مساءً إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا.

وسيشعر كل سكان مصر بالإعصار دانيال يومي الاثنين والثلاثاء، خاصة مناطق السلوم ومطروح وسيوة.

وتسبب إعصار دانيال في مقتل 10 أشخاص في اليونان، فضلا عن أضرار بمليارات الدولارات، بحسب تقارير صحفية محلية.

وبعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان، تحركت نحو الأراضي الليبية، لتكون على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول.

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة".

وتعرضت ليبيا ليوم عصيب بسبب العاصفة دانيال، وهو ما دفع السلطات لرفع حالة الطوارئ للتأهب في جميع المدن المتأثرة.

ولقي 150 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس الاثنين.

وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.