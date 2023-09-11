حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب

حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغربارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، إلى 2497 قتيلاً، مع تواصل جهود الإنقاذ، ورفع الأنقاض.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها اليوم الاثنين أن عدد الوفيات جراء الزلزال بلغ 2497 شخصا، وأن عدد الجرحى بلغ 2476، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات بلغ 1452 بإقليم الحوز، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش.

وأكدت الحكومة المغربية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار ما وصفته بـ "الفاجعة المؤلمة".

وضرب المغرب مساء الجمعة الماضي، زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالي ثمانية كيلومترات، ما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص وتدمير مبان وممتلكات في عدد من القرى والمدن، كما دفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم.