العالم اليوم - تباين بأسواق المنطقة قبيل صدور بيانات التضخم في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 05:44 مساءً - أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، الاثنين، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكي المهمة والتي من شأنها تقديم لمحات عن المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت ورقة بحثية صادرة عن بنك "ويلز فارجو" أن أسعار المستهلكين الأميركيين في أغسطس، والمقرر صدورها يوم الأربعاء، من المتوقع أن تزيد 0.6 بالمئة على أساس شهري، لتصل بالمعدل السنوي إلى 3.6 بالمئة على الأرجح.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 11235 نقطة، منهيا سبع جلسات من الخسائر، بدفعة من صعود سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وزيادة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 بالمئة.

وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم" إن البورصة السعودية مستقرة إلى حد ما، لكنها يمكن أن تظل معرضة لمزيد من التصحيحات السعرية في حال تراجع أسعار النفط.

وأضاف نجم: "قد تسهم قوة الأداء في أسواق الطاقة في إحداث تعاف في أسواق الأسهم المحلية، إذ يظل الاهتمام منصبا على أثر خفض السعودية إنتاج النفط الخام في الاقتصاد المحلي".

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 9713 نقطة.

وفي قطر، تقدم المؤشر 0.6 بالمئة إلى 10404 نقاط بفضل قفزة 4.1 بالمئة في سهم مصرف الريان.

ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة دبي خسائره السابقة وارتفع 0.1 بالمئة إلى 4070 نقطة.

وقال نجم إن سوق الأسهم في دبي تستمر في التعرض لبعض الضغوط وربما تشهد مزيدا من التصحيحات السعرية مع اتجاه المتعاملين لتأمين مكاسبهم.

وأردف أن المؤشر الرئيسي وصل إلى مستوى قياسي في أواخر الشهر الماضي وربما يظل على مساره لتحقيق نتائج قوية.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.5 بالمئة إلى 19279 نقطة، في ظل تراجع معظم الأسهم المدرجة بالبورصة، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الأحد أن معدل تضخم الأسعار السنوي في المدن المصرية قفز في أغسطس إلى مستوى قياسي أعلى من المتوقع عند 37.4 بالمئة من 36.5 بالمئة في يوليو.