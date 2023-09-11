العالم اليوم - المسماري: نحو ألفي قتيل جراء إعصار دانيال في ليبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 06:53 مساءً - أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الإثنين، في تصريحات لسكاي نيوز عربية انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

ووصف المسماري الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد بالكارثي، مشيرا إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن اختفاء منطقتين في منطقة درنة التي غمرت المياه أجزاء كبيرة منها.

وأفاد المسماري بمشاركة وحدات من الجيش الوطني الليبي في عمليات الإنقاذ، لافتا إلى توجيه المشير خليفة حفتر انتقال وحدات الجيش للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

ولفت المسؤول الليبي في حديثه لـ"دوت الخليج" إلى مصرع ثلاثة عناصر من الجيش الليبي كانا ضمن فرق الأنقاذ.

وفي غضون ذلك، أعلنت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، درنة "منطقة منكوبة" الاثنين.

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة".