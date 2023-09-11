العالم اليوم - تايلاند تعتزم تقديم حزمة بـ 16 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 06:53 مساءً - تعتزم حكومة رئيس وزراء التايلاندي سريتا تافيسين تقديم حزمة منح بقيمة 560 مليار بات تايلندي (16 مليار دولار) خلال الشهور الستة المقبلة لحوالي 55 مليون مواطن بهدف تحفيز الطلب والاستثمار المحليين لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن الخطة تتضمن خفض أسعار الطاقة، وتعليق سداد الديون التي حل أجلها للفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وذكر رئيس وزراء تايلاند أمام البرلمان، الاثنين، أن الخطة، والتي تسمى "خطة المحفظة الرقمية"، ستمثل محفزًا لاقتصاد البلاد مجددًا، لافتًا إلى أنها تتضمن توزيع الأموال على كل قطاعات الاقتصاد.

ومن المقرر تنفيذ الخطة خلال الربع الأول من العام المقبل، وهي تعتبر من الوعود الانتخابية الرئيسية لحزب "بيو تاي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء.

ويقول مسؤولون إن الخطة سيكون لها تأثيرات متعددة على الاقتصاد، وستحقق عائدات اقتصادية تزيد عن 4 أمثال قيمتها، مع زيادة معدل نمو الاقتصاد خلال العام المقبل إلى 5 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة متوقع للعام الحالي.