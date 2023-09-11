العالم اليوم - الروبل الروسي يقفز أمام الدولار لأعلى مستوياته منذ أغسطس

انتم الان تتابعون خبر الروبل الروسي يقفز أمام الدولار لأعلى مستوياته منذ أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 08:21 مساءً - ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الدولار، الاثنين، مسجلا ارتفاعا كبيرا بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس الجمعة، مع تحويل السوق الانتباه إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، المتعلق بأسعار الفائدة الذي سيصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 15:42 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 2.58 بالمئة مقابل الدولار إلى 95.2579، ليسجل أعلى مستوى منذ 31 أغسطس، ويبتعد عن أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة عند 98.645 نقطة.

وارتفع الروبل 2.46 بالمئة ليجري تداوله عند 102.611 مقابل اليورو، وارتفع 1.82 بالمئة مقابل اليوان إلى 13.0716.

وقال مكسيم أوريشكين مستشار الاقتصاد بالكرملين، إن أسوأ أيام شهدها الروبل ولت.

وأدى تراجع الروبل لقرب أدنى مستوى في 17 شهرا في أغسطس عندما سجل 101.75 مقابل الدولار، إلى اتخاذ البنك المركزي الروسي لقرار عاجل برفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، إلى 12 بالمئة في 15 أغسطس.