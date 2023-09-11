العالم اليوم - محمد بن زايد يوجه بإرسال مساعدات إغاثية وفرق إنقاذ إلى ليبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 08:21 مساءً - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الاثنين، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا للوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وعبر رئيس دولة الإمارات "عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات .. داعيا الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل"، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، يوم الاثنين، "عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة ليبيا ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين".

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