زيلينسكي يهدد دول الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي يهدد دول الاتحاد الأوروبيهدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي برد فعل غير متوقع من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد إذا بدأ الغرب في خفض المساعدات لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية قال يلينسكي اليوم الاثنين إن “خفض المساعدات سيخلق مخاطر للغرب في ساحته الخلفية. ومن المستحيل التنبؤ بكيفية رد فعل ملايين الأوكرانيين في الدول الأوروبية على حقيقة هجر بلادهم”.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن “الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي تصرفوا بشكل جيد حتى الآن، وهم بشكل عام ممتنون للغاية للدول التي قبلتهم، لكن يجب على أوروبا أن تكون حريصة على عدم دفع هؤلاء الأشخاص إلى الزاوية”.