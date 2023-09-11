الصين: الحديث عن تجسسنا على بريطانيا افتراء

الصين: الحديث عن تجسسنا على بريطانيا افتراءأكدت الصين بشدة رفضها للتقارير التي تتهمها بالتجسس على بريطانيا، واعتبرتها "افتراء" و"مهزلة سياسية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في بكين، اليوم الإثنين "المزاعم المتعلقة بتورط الصين في أنشطة تجسس في المملكة المتحدة لا أساس لها من الصحة، وتعارضها الصين بشدة".

وأضافت "نطالب المملكة المتحدة بالتوقف عن نشر المعلومات الخاطئة والتلاعب السياسي والتشويه الخبيث لصورة الصين".

وكانت الشرطة البريطانية احتجزت في وقت سابق جاسوساً صينياً، كان يعمل بالقسم العلمي في البرلمان البريطاني، وتمكن من الوصول لساسة ذوي نفوذ.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أنه تم احتجاز شخص آخر لصلته بالقضية.

وأكدت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على الشخصين.

ووفقاً للصحيفة، فإن المساعد البحثي هو بريطاني عاش وعمل في الصين.. ويتردد أنه كان شخصية مؤثرة في السياسة البريطانية نحو الصين لأعوام.

وكان رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك التقى بنظيره الصيني لي تشيانغ في نيودلهي بالهند، على هامش قمة مجموعة العشرين، وقال مقر الحكومة البريطانية إن سوناك" أعرب عن مخاوفه العميقة بشأن التدخل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية"، أمس الأحد.