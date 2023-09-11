العالم اليوم - أردوغان: بحثت مع السيسي تبادل الزيارات والتعاون المشترك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 10:19 مساءً - وصف الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، يوم الاثنين، اللقاء الذي جمعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة العشرين بالإيجابي.

قال أردوغان إن اللقاء الذي عقده مع السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي كان إيجابيا، وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.

وفي حديثه للصحفيين خلال رحلة العودة من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند، قال أردوغان إن البلدين يعتزمان إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر.

وخلال العام الماضي، التقىالسيسي أردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.

وقام البلدان برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بتبادل تعيين السفراء في يوليو بعد توترات استمرت عقدا.