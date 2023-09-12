العالم اليوم - تركيا ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 01:19 صباحاً - قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل ألفي شخص في مدينة درنة.

وقالت الوزارة إنها تعمل مع جميع المؤسسات لتنسيق مساعدتها ودعمها إلى ليبيا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تركيا ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا .. في رعاية الله وحفظة