العالم اليوم - "بروج" الإماراتية تساهم في دعم قطاع الطاقة في رواندا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 09:22 صباحاً - أعلنت شركة "بروج" للبتروكيماويات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن مساهمتها في دعم قطاع الطاقة في جمهورية رواندا من خلال حلولها المبتكرة والمتميزة "المصنوعة في الإمارات" التي قامت بتزويدها لمحطة توليد طاقة كهربائية باستطاعة 56 ميغاوات تم إنشاؤها على ضفاف بحيرة "كيفو" في رواندا.

وتم استخدام حلول "بروج" في تصنيع أنابيب فريدة ومميزة من البولي إيثيلين المسبق التركيب لمحطة توليد الطاقة التي ستساهم في تغطية ما يقرب من 25 بالمئة من احتياجات الطاقة في رواندا التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة. وتساهم حلول "بروج" في تخفيف مخاطر انبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية البيئة الطبيعية والمجتمعات المحيطة ببحيرة "كيفو" التي يعيش على ضفافها ما يقرب من 30 ألف شخص.

وبالشراكة مع شركة "ايسكو" للصناعات - المزود العالمي لحلول الأنابيب، والاتحاد لصناعة الأنابيب - الشركة الإماراتية المتخصصة في تصنيع الأنابيب، تم استخدام مواد "بروج" من فئة BorSafe™ المصنعة بتقنية Borstar® من بورياليس لتصنيع أنابيب مقاومة للتآكل والمواد الكيماوية.

وقالت بروج في بيان إنه تم استخدام هذه الأنابيب في الاستخراج الآمن للميثان والتخلص من ثاني أكسيد الكربون في هذا المشروع المتخصص والفريد لتوليد الطاقة على ضفاف بحيرة "كيفو" برواندا، إحدى أعمق بحيرات المياه العذبة في العالم، والذي تم تطويره من قبل شركة "شيما باور ليك كيفو المحدودة"، وهي شركة منتجة للطاقة ومقرها رواندا، بالشراكة مع "ايسكو" للصناعات.

وبهذه المناسبة، قال خلفان محمد المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والصادرات في شركة "بروج": "تشهد حلول بروج إقبالاً مستمراً من عملائنا لاستخدامها في العديد من المشاريع العملاقة والمعقدة والمتخصصة على مستوى العالم، مما يدل على جودتها الاستثنائية. وتعد محطة توليد الطاقة الواقعة على ضفاف بحيرة "كيفو" من المشاريع الفريدة من نوعها، ونتطلع إلى القيام بدور رئيسي في تمكين رواندا من تسخير مواردها الطبيعية بشكل مستدام، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع."

ويتم تصميم المركبات الفائقة من فئة BorSafe™ التي تُصنع منها أنابيب الضغط لتحمل الظروف الصناعية الصعبة مثل التآكل والتشقق بسبب الإجهاد.

وتم استخدام حلول "بروج" في محطة توليد الطاقة باستطاعة 56 ميغاوات والتي تعتبر جزءاً من خطة رواندا لزيادة قدرة الطاقة الإجمالية الحالية للدولة من 224.5 ميغاوات إلى 556 ميغاوات بحلول عام 2024.

من جهته، قال ريشارد كومبس، مدير مبيعات الهندسة والمشتريات والتشييد الدولية في شركة ايسكو: "لقد ساهمت بروج بدور محوري في مساعدتنا على تطوير مشاريع تنموية في جميع أنحاء العالم. كما أسعدنا التعاون معها مؤخراً في مشروع بحيرة "كيفو" لتوليد الطاقة الكهربائية في رواندا، حيث سبق لبروج أيضاً أن قامت بتزويدنا بمواد غير متوفرة في أميركا الشمالية لاستخدامها في مشاريع عالمية المستوى كنا نعمل عليها. وتوفر لنا بروج تجربة استثنائية تجمع بين الخبرة والمواد عالية التخصص والابتكار والجودة الفائقة في كل مشروع. ونحن نتطلع إلى توطيد وتعزيز شراكتنا طويلة الأمد."

ويدعم مشروع بحيرة "كيفو" الأهداف الاستراتيجية لركيزة التحول الاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية للتحول في رواندا (NST1) بين عامي 2017-2024. ويتمثل أحد الأهداف المهمة لهذه الاستراتيجية في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل التجارة من خلال تنفيذ المشاريع الرئيسية بما في ذلك زيادة توليد الكهرباء وتحسين جودتها وقدرتها وتكاليفها وموثوقيتها.

يذكر أن حلول "بروج" لعبت دوراً محورياً في استكمال تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في دولة الإمارات وحول العالم، مما يدل على أدائها المتفوق وسجلها الحافل بالنجاح.

وفي وقت سابق، تم استخدام حلول "بروج" المبتكرة من فئة BorSafe™ لتصنيع أنابيب الضغط داخل نظام التبريد الخاص بمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، حيث كانت تلك الحلول تعتبر الأولى عالمياً في فئتها خارج أمريكا الشمالية التي يمكن استخدامها في تصنيع الأنابيب الآمنة في محطات الطاقة النووية.