العالم اليوم - نمو تاريخي.. دبي تستقبل 9.8 مليون سائح في أول 7 أشهر من 2023

انتم الان تتابعون خبر نمو تاريخي.. دبي تستقبل 9.8 مليون سائح في أول 7 أشهر من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 10:19 صباحاً - استقبلت دبي أكثر من 9.83 مليون زائر دولي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2023، بنمو قياسي 21.3 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث استقبلت حينها 8.1 مليون زائر.

وقياساً بنفس الفترة من 2019، فقد ارتفع عدد السياح 2.6 بالمئة تمثل زيادة بنحو ربع مليون زائر في ذات الفترة، حيث بلغ عددهم حينها 9.58 مليون زائر.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، للشهور السبعة الأولى من 2023، عن تسجيل إمارة دبي لمستويات نمو متصاعدة، حيث بلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 76 بالمئة، مقارنة مع 72 بالمئة في نفس الفترة عن 2022، فيما بلغت لذات الفترة من 2019 نحو 74 بالمئة.

وأوضح التقرير أن متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023، قد بلغ 3.8 ليلة فندقية مقابل 3.4 ليلة في الفترة ذاتها من العام 2019. وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 508 دراهم مقارنة مع 538 درهماً في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 388 درهماً مقابل 386 درهماً في 2022، و313 درهماً من 2019.

الهند تتصدر

أظهرت البيانات تصدّر الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير ويوليو العام الجاري، مسجلة أكثر من 1.4 مليون زائر، تلتها روسيا بنحو 673 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السعودية نحو 665 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 637 ألف زائر.

بدورها، حلت عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 605 آلاف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 424 ألف سائح، ثم ألمانيا بنحو 348 ألف زائر، والصين في المركز الثامن بـ328 ألف سائح، وإيران بنحو 224 ألف زائر، وإسرائيل بنحو 209 آلاف زائر.

وبحسب الأقاليم، فقد حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19 بالمئة من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18 بالمئة، مقابل نسبة 16 بالمئة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و14 بالمئة لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية. بدورها، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 13 بالمئة، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8 بالمئة.

وبلغت حصة الأميركتين 7 بالمئة، وإفريقيا 4 بالمئة، ومنطقة أسترالاسيا التي تضم أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة 2 بالمئة.