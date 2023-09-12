العالم اليوم - السيسي يعلن الحداد.. ويوجه بتقديم الدعم للمغرب وليبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 11:19 صباحاً - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، الحداد لمدة 3 أيام، إثر الكارثتين الإنسانيتين الناتجتين عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وقالت الرئاسة المصرية، في بلاغ على موقعها الرسمي، إن السيسي التقى صباح اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة.

وأضافت: "السيسي يتقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا".

وتابعت: "إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا".

وأشارت إلى أن "الرئيس المصري وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب".

وأوضحت أن السيسي وجه أيضا القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وأكد السيسي "تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا".