العالم اليوم - معنويات المستثمرين تتحسن في ألمانيا خلال شهر سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - تحسنت معنويات المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في شهر سبتمبر، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لوقف رفع أسعار الفائدة.

وأفاد معهد "زد.إي.دبليو" للأبحاث الاقتصادية، الثلاثاء، بارتفاع مؤشره للمعنويات الاقتصادية إلى سالب 11.4 نقطة من سالب 12.3 نقطة في أغسطس.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند سالب 15 في أغسطس.

وقال رئيس المعهد أكيم وامباك "تتماشى آفاق الاقتصاد الألماني الأكثر إشراقا مع النظرة الأكثر إيجابية تجاه تطورات سوق الأسهم العالمية".

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.

وأعلنت المفوضية أن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش خلال العام الجاري بنسبة 0.4- بالمئة.

وكانت توقعات المفوضية السابقة تظهر أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 0.2 بالمئة في وقت سابق.

كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لأداء اقتصاد ألمانيا خلال العام 2024 بالخفض أيضا، لتظهر البيانات أن اقتصاد ألمانيا سينمو خلال العام القادم بنسبة 1.1 بالمئة، مقابل توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.4 بالمئة.