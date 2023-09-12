العالم اليوم - تعاون روسي صيني في مشاريع الهيدروجين بجزيرة سخالين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - تسعى روسيا والصين إلى التعاون في مشاريع الهيدروجين في جزيرة سخالين، بحسب ما أعلنته شركة (روساتوم) النووية الروسية.

وقالت الشركة -في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية، الاثنين، إنَّها ستتعاون مع شركة "إل إس غروب" الصينية، إحدى أكبر الشركات المصنعة للمعدات في صناعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية، في مشروع مصنع الهيدروجين في سخالين.

وأضافت أنَّه تم التوقيع على المذكرة المقابلة بين الشركات الروسية والصينية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن.

وتابعت أنَّ الطرفين يدرسان إمكانية توريد معدات من الصين لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في جزيرة سخالين، والذي تشارك فيه شركة روساتوم الحكومية، وكذلك تصدير الهيدروجين المنتج من روسيا إلى الصين.

وقال أنطون موسكفين، رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال للطاقة الهيدروجينية في روساتوم إنَّ "مشروع مصنع الهيدروجين له أهمية قصوى لتطوير سلسلة توريد الهيدروجين، وتثبت الاتفاقية الموقعة اليوم اهتمام شركائنا الصينيين بتنفيذه".

الجدير بالذكر أنَّ مصنع الهيدروجين في سخالين تم تصميمه لإنتاج 36.500 طن من الهيدروجين سنويًّا مع احتمال زيادته بداية من عام 2030، وسيركز الإنتاج على السوق المحلية والتصدير إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.