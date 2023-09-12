العالم اليوم - مجموعتا "روشن" و"stc" السعوديتان توقعان شراكة استراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - وقعت مجموعة "روشن"، مذكرة تفاهم واتفاقية مع مجموعة "stc"، لتوفير أفضل الحلول الرقمية في مجال البنية التحتية، وتعزيز تطبيقات المدن الذكية في مشاريع روشن، وذلك على هامش فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض.

وبموجب مذكرة التفاهم، تبحث مجموعة "روشن" ومجموعة "stc"، فرص التعاون في مجال دمج حلول الاتصالات وتقنيات المعلومات الحديثة في مجتمعات "روشن"، ويشمل ذلك بناء أبراج شبكة الجيل الخامس (5G) وحلول المنازل والمدن الذكية، إضافة إلى تطبيق تقنيات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (IoT).

ومن خلال الاتفاقية الإطارية، ستقوم مجموعة stc بتصميم وبناء وتشغيل بنية تحتية رقمية محايدة الاستضافة في مشروع "وارفة" التابع لمجموعة "روشن" في الرياض، وستسمح بدعم استضافة المشغلين الآخرين وتوسيع نطاق أعمالهم، وإتاحة الفرص أمامهم لتقديم خدمات الإنترنت الثابتة للمستفيد النهائي، كما تضمن توفير بنية تحتية رقمية تدعم شبكة الجيل الخامس.

وكانت مجموعة "روشن"، المطور العقاري التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أعلنت عن إطلاق مشروع "مرافي" شمال محافظة جدة، والذي يعد أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات ويتسع لأكثر من 130 ألف نسمة، ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كيلومتر.