الاحتلال يخطر بهدم منازل في أريحا

الاحتلال يخطر بهدم منازل في أريحاأخطرت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بهدم ثلاثة منازل خلال أسبوع، ووقف العمل والبناء في 14 منزلا آخر في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

ونقلت وكالة "فلسطين الان" للأنباء عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت الديوك التحتا ووزعت إخطارات بالهدم خلال سبعة أيام لثلاثة منازل، وأخرى بوقف العمل والبناء، لمنازل مقامة منذ عشرات السنوات ومأهولة، وأخرى حديثة البناء، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأشارت المصادر محلية، إن الإخطارات الجديدة ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم في القرية إلى 50 منزلا.