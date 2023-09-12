العالم اليوم - مساهمو مجموعة أغذية الإماراتية يقرون توزيعات النصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 08:23 مساءً - وافق مساهمو "مجموعة أغذية" الإماراتية خلال اجتماع الجمعية العمومية، الثلاثاء، على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية تعادل 8.25 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 65.31 مليون درهم (17.7 مليون دولار) عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وكانت "أغذية" قد أعلنت مؤخراً عن نتائج النصف الأول، بارتفع صافي إيراداتها بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار درهم في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA للمجموعة 18.3 بالمئة، مدعومة بنمو قوي في الأرباح من قطاعات الوجبات الخفيفة، والبروتين والمياه والغذاء، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 6.6 بالمئة في صافي ربح المجموعة.

وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها وبلغ النقد وما يعادله 600 مليون درهم إماراتي وبلغت السيولة 2 مليار درهم.

وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "إن توزيعات الأرباح المرحلية تعكس الميزانية العمومية القوية للمجموعة وإمكانياتها في توليد النقد إضافة إلى الثقة المستمرة في آفاق النمو المستقبلي لمجموعة أغذية نحو تحقيق استراتيجيتها لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها".

من جانبه قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "إن أداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023 يعد شهادة على قدرتنا على توحيد الأعمال ذات القيمة المتراكمة بنجاح والاستفادة من أوجه التآزر مع الحفاظ على جوهر مربح.. إن إمكانياتنا الراسخة في توليد النقد القوي تساهم في تسريع عجلة الاستثمار في القدرات وجانب الاستدامة إضافة إلى تحقيق التميز الرقمي ما يدعم نمونا في المستقبل مع تحقيق عائد جذاب لجميع أصحاب المصلحة ".