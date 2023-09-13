العالم اليوم - ميسي "المتعَب" خارج قائمة الأرجنتين بتصفيات المونديال

انتم الان تتابعون خبر ميسي "المتعَب" خارج قائمة الأرجنتين بتصفيات المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة منتخب بلاده أمام مضيفته بوليفيا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويأتي غياب بطل العالم عن المنتخب من أجل "الراحة".

وكان ميسي، المتوج بالكرة الذهبية 7 مرات، سجل هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة أمام الإكوادور، الخميس، في مستهل التصفيات في بوينوس أيريس، ليتم استبداله قبل 3 دقائق من صافرة النهاية.

وأقر ميسي بعد ذلك بأنه "متعَب بعض الشيء"، فيما قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن اللاعب نفسه طلب الخروج.

ولعب ميسي (36 عاما) سلسلة من 12 مباراة في آخر 49 يوما، منها 11 مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، ومباراة مع منتخب بلاده.