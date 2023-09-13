العالم اليوم - البرهان يزور تركيا ويلتقي أردوغان الأربعاء

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 01:19 صباحاً - كشف مصدر لـ"دوت الخليج"، أن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان سيزور تركيا الأربعاء.

وأشار المصدر إلى أن البرهان سيعقد مباحثات رسمية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، حول سبل إنهاء الحرب وتوفير الدعم للشعب السوداني.

والزيارة تعد الخامسة للبرهان خارج السودان، منذ بدء الصراع في البلاد منتصف أبريل الماضي.

الحرب مستمرة