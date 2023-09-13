العالم اليوم - النيجر ترد على بنين بعد "نشر قوات ومرتزقة"

انتم الان تتابعون خبر النيجر ترد على بنين بعد "نشر قوات ومرتزقة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 04:19 صباحاً - أعلن المجلس العسكري في النيجر، الثلاثاء، أنه سينهى اتفاقية عسكرية مع بنين المجاورة، متهما إياها بالسماح بنشر قوات على أراضيها استعدادا لتدخل عسكري محتمل ضد نيامي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقال المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الحكومي، إن بنين "سمحت بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية"، في سياق تدخل محتمل من "إيكواس".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، قررت سلطات النيجر الجديدة التخلي عن اتفاقية التعاون العسكري مع بنين"، التي لم تصدر ردا فوريا.

وتحاول "إيكواس" التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو في النيجر، لكنها قالت إنها مستعدة لاستخدام القوة باعتبارها الملاذ الأخير لاستعادة النظام الدستوري وإبطال الانقلاب، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

لم تكشف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أي تفاصيل حول عمليات الانتشار المحتملة، وقالت النيجر الأسبوع الماضي إن المحادثات مع المجموعة مستمرة.

واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، فترة انتقالية مدتها 9 أشهر للعودة إلى الحكم المدني، بينما كان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته 3 سنوات.