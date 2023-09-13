العالم اليوم - كيف فعلها؟ طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء يتدخلون بـ"فتح بطنه"

انتم الان تتابعون خبر كيف فعلها؟ طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء يتدخلون بـ"فتح بطنه" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:15 صباحاً - أنقذ أطباء في شمال شرق بيرو حياة طفل عمره عامان، بعد أن ابتلع 8 إبر حقن وهو يلعب.

وقال الطبيب إفراين سالاسار في تصريحات نقلتها "رويترز": "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبرا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات، بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.

ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية، على بعد حوالي 622 كيلومترا من العاصمة ليما.

وقالت والدته: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حياة الطفل ليست في خطر بعد الجراحة.