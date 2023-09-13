العالم اليوم - حاكم عينته روسيا: أوكرانيا شنت هجوما على سيفاستوبول

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:15 صباحاً - أعلن حاكم عينته روسيا لسيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، أن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا على المدينة الساحلية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول عبر "تلغرام"، إن الهجوم الصاروخي تسبب في حريق في "منشأة غير مدنية"، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية شاركت في صد الهجوم.

ولم يعرف حتى الآن حجم الهجوم وتفاصيله، كما لم يتسن التحقق من التقرير على نحو مستقل.